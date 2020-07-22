Фонд заявил, что играют роль возраст и инвалидность

Пожилые россияне возрастом от 80 лет могут воспользоваться правом на доплату в размере 11 тысяч рублей. Однако те, кто получают страховую пенсию по потере кормильца, не могут рассчитывать на такие льготы.

В ПФР отметили, что законодательство РФ предусматривает выплату к страховой пенсии по старости в размере 5686 рублей, а для людей возрастом от 80 лет – 11372,5 рублей. Для перерасчета не нужно обращаться в ПФР, фонд сам произведет необходимую процедуру.

Указанные льготы не распространяются на инвалидов I группы возрастом от 80 лет, так как они получают выплаты в аналогичном размере. Таким образом, требования для получения льготы в 11 тысяч рублей следующие: достижение 80-летнего возраста или первая группа инвалидности.

В ПФР добавили, что с апреля по конец июля 2020 года районные управления фонда определяют получателей пенсий по потере кормильца от 80 лет на самостоятельной основе: такие меры позволяют определить более выгодный вариант для пенсионеров без необходимости привлечения клиентских служб к персональному посещению граждан. Решение определяют после того, как пенсионер дал согласие, сообщает Ussurmedia.

"Утро.ру" писало, что заместитель главы соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский отметил сложность выделения средств для российских пенсионеров в размере 15 тысяч рублей в рамках госпомощи из-за коронавирусной эпидемии. Ранее эта инициатива поступила на имя российского премьера Михаила Мишустина от Общественной палаты РФ.