Решить вопрос с единовременной поддержкой стариков может лишь правительство

Из-за пандемии коронавируса Общественная палата накануне выступила с идеей дать пенсионерам по 15 тыс. рублей. Однако такую большую сумму денег будет не так просто найти. На это указал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

По его словам, каждый месяц государство тратит на пенсии от 625 до 650 млрд. рублей. В Пенсионном фонде России нет таких денег, которые можно было бы выделить на дополнительные выплаты. Такая же ситуация обстоит и с федеральным бюджетом страны – в него не заложены подобные расходы.

При этом, как рассказал Рязанский РИА "Новости", только правительство может решить вопрос единовременной соцподдержки старикам.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев отправил премьер-министру страны Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей. Он объяснил свою идею тем, что пожилые люди столкнулись с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса. В среднем старики стали тратить на 4 тыс. рублей больше, получая лишь одну пенсию. Много средств у людей уходит на лекарства.

"Утро.ру" писало о том, что 1,5 млн пожилых россиян могут в скором времени получить единовременную выплату в размере 12 тыс. рублей, а также о том, какие льготы положены старикам.