Из-за коронавируса пожилые россияне стали больше тратиться на лекарства

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил письмо на имя российского премьера Михаила Мишустина с предложением о единовременной выплате для пенсионеров в размере 15 тысяч рублей. В обращении представителя ОП указано, что такая мера вызвана сложным положением пожилых граждан из-за коронавирусной инфекции.

По словам Хамзаева, расходы пенсионеров поднялись в среднем на 4 тысячи рублей. Многие из них лишены господдержки, получая лишь пенсию. Из-за коронавируса они тратят все больше средств из своего кармана на лекарственные препараты. Более того, на них распространяется рекомендация о самоизоляции, которую они соблюдают под врачебным присмотром, отмечает телеканал телеканал "360".

Хамзаев обратился к Мишустину с просьбой оказать адресную помощь всем пожилым гражданам, отметив, что правительство таким же образом помогало семьям с детьми, которые получили по 15 тыс. рублей в качестве единовременной государственной выплаты, сообщает РИА "Новости".

"Утро.ру" писало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении пенсионерам рассрочки для выплаты долгов. Документ устанавливает ряд критериев для ее получения: выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца не может превышать минимальный размер оплаты труда в двукратном размере.

Ранее стало известно, что пенсионеры обязаны уведомлять ПФР о переезде в другие регионы России. Это связано с тем, что при изменении места жительства пожилого лица фонд обязан перенаправлять его выплатное дело по месту постоянного проживания.