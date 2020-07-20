В ПФР назвали главное условие для переезда пенсионеров

В ПФР назвали главное условие для переезда пенсионеров
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Сменившие место жительства граждане пенсионного возраста должны встать на учет в новом субъекте

Пожилые россияне должны в обязательном порядке уведомлять ПФР при переезде в другой регион страны. Такие меры необходимы для того, чтобы организация смогла перенаправить выплатное дело гражданина в субъект его текущего проживания, отмечает пресс-служба ПФР.

Как отметили в Пенсионном фонде, указанное правило не распространяется на пенсионеров, совершающих переезд за границу. В остальных же случаях у получателей пенсии есть региональная привязка: выплаты осуществляет территориальный отдел ПФР, в котором и находится выплатное дело. Поэтому при переезде в другой регион нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту нахождения. Если у пенсионера нет регистрации по новому адресу жительства, то ПФР запрашивает его дело, указывая адрес фактического проживания на основании письменного заявления, отмечает PrimePress, ссылаясь на ведомство.

Аналогичная процедура обязательна даже для тех пожилых граждан, которые получают пенсию по банковской карте, сообщает "ФедералПресс".

Ранее СМИ рассказали о льготах для российских пенсионеров. К примеру, работающие граждане пожилого возраста имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Также россияне указанной категории имеют право на определенные налоговые льготы.

"Утро.ру" писало ранее, что ПФР опубликовал проект переиндексации пенсий сроком до 2023 года. 

Егор МАЛКОВ

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