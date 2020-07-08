Пенсионеры получат единовременно свыше 12 тысяч рублей

Пенсионеры получат единовременно свыше 12 тысяч рублей
Фото: Matthias Stolt / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Новые выплаты получат около полтора миллиона россиян

Обещанная российским пенсионерам выплата в сумме 12 700 руб будет единовременной. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Выплата коснется порядка 1,5 млн пожилых граждан страны.

Сафонов отметил, что в данной доплате нет ничего необычного, россияне получают ее в рамках программы накопительного пенсионного страхования. Однако существует определенный порядок такой выплаты – когда на счету гражданина накапливается минимальная сумма, ее можно получить или единовременно, или в рамках аннуитета, т.е. частями. В последнем случае, деньги поступают по определенному графику.

По мнению эксперта, российские пенсионеры предпочитают получать все средства разом, пишет "Экономика сегодня". И закон предусматривает сумму минимальной выплаты в размере 12 тыс руб, однако у некоторых граждан она может быть больше, благодаря накоплениям.

Профессор призвал российских пенсионеров не волноваться насчет обещанных правительством надбавок, поскольку эти деньги защищены. Пенсионный фонд России ежегодно в обязательном порядке софинансируется из бюджета страны на размер дефицита, возникающего у него по тем или иным причинам каждый год, напоминает издание "ФедералПресс".

Ранее сегодня "Утро.ру" писало, какие категории наших граждан могут выйти на заслуженных отдых в рамках идущей сейчас пенсионной реформы. В данном случае речь шла о многодетных матерях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

Заслужили отдых: кто уйдет на пенсию в 50 лет

Определенным категориям граждан придется потрудиться, чтобы начать получать выплаты от государства раньше остальных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей