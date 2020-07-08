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Обещанная российским пенсионерам выплата в сумме 12 700 руб будет единовременной. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Выплата коснется порядка 1,5 млн пожилых граждан страны.
Сафонов отметил, что в данной доплате нет ничего необычного, россияне получают ее в рамках программы накопительного пенсионного страхования. Однако существует определенный порядок такой выплаты – когда на счету гражданина накапливается минимальная сумма, ее можно получить или единовременно, или в рамках аннуитета, т.е. частями. В последнем случае, деньги поступают по определенному графику.
По мнению эксперта, российские пенсионеры предпочитают получать все средства разом, пишет "Экономика сегодня". И закон предусматривает сумму минимальной выплаты в размере 12 тыс руб, однако у некоторых граждан она может быть больше, благодаря накоплениям.
Профессор призвал российских пенсионеров не волноваться насчет обещанных правительством надбавок, поскольку эти деньги защищены. Пенсионный фонд России ежегодно в обязательном порядке софинансируется из бюджета страны на размер дефицита, возникающего у него по тем или иным причинам каждый год, напоминает издание "ФедералПресс".
Ранее сегодня "Утро.ру" писало, какие категории наших граждан могут выйти на заслуженных отдых в рамках идущей сейчас пенсионной реформы. В данном случае речь шла о многодетных матерях.
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Определенным категориям граждан придется потрудиться, чтобы начать получать выплаты от государства раньше остальных