Некоторые категории граждан могут уйти на заслуженный отдых в 50 лет

Многодетные россиянки имеют право выйти на пенсию раньше установленного в пенсионной реформе срока. Об этом сообщили в ПФР.

Напомним, в России пенсионный возраст у женщин в будущем повышается с 55 до 60 лет.

Однако женщины, родившие пятерых и более детей, воспитавшие их до восьми лет, а также имеющие 15-летний трудовой стаж, могут выйти на заслуженный отдых уже в 50 лет. Россиянка с четырьмя детьми имеют право на пенсию в 56 лет, матери трех детей – в 57 лет, пишет PRIMPRESS.

В Пенсионном фонде России отметили, что для получения такой пенсии не имеет значения, вырастила ли гражданка РФ свое чадо или приемное.

Помимо этой категории, пенсионерками в 50 лет могут стать те женщины, кто имеют двоих и более детей, если они трудились не менее 20 лет, проработали на Крайнем Севере не меньше 12 лет или 17 лет в регионах, приравненных к районам Крайнего Севера.

В фонде подчеркнули, что россиянки самостоятельно должны позаботиться о досрочном выходе на пенсию, собрав необходимый пакет документов и предоставить его в местное отделение ПФР, уточняет издание "ЦарьГрад".



Напомним, масштабная пенсионная реформа стартовала в России в январе 2019 года. Она должна пройти в несколько этапов и завершиться в 2028-ом. Некоторые положения реформы вступят с 1 января 2025 года.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что работавшим в период существования Советского Союза гражданам РФ, пересчитают трудовой стаж.Для этого необходимо повторно обратиться в ПФР.

