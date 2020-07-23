Ряду россиян предложили платить повышенную пенсию раньше

Ряду россиян предложили платить повышенную пенсию раньше
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Изменения могут коснуться жителей Севера

Магаданская областная Дума предложила снизить возрастной порог для назначения двойной выплаты к страховой пенсии. Согласно задумке, старожилы Севера должны получать повышенную пенсию на пять лет раньше, чем в Центральной России, – в 75 лет.

Изменение в законодательство аргументировали тем, что северяне реже доживают до 80 лет, когда им положено повышение выплат по старости. На собрании Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" также предложили вернуть индексацию льгот для работающих пенсионеров.

Кроме того, в областной Думе предложили дать четыре дополнительных выходных в месяц тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Поправки, согласно задумке, должны быть внесены в Трудовой кодекс, пишет "Магаданская правда".

При этом ранее пенсионерам отказали в дополнительных выплатах в период пандемии коронавируса. Общественная палата предлагала дать им по 15 тыс. рублей.

Тем не менее, в следующем месяце все же произойдет небольшое повышение пенсий. Что еще изменится в России с 1 августа – в материале "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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