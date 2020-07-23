Компенсацию можно получить при уходе с работы в течение двух недель

В России работающие пенсионеры могут рассчитывать на выплату в размере от 36 тыс. руб. после увольнения. Соответствующие поправки вступают в силу 12 августа, напоминают СМИ.

Пенсионеры при прекращении работы смогут получить компенсацию в размере одной зарплаты. Таким образом, выплата составит не меньше 12 тыс. руб. – именно такова сейчас в России сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ). Кроме того, работодатель должен выплатить и выходное пособие в размере двух МРОТ.

Таким образом, каждый пенсионер, который прекращает работу, может получить компенсацию не меньше 36 тыс. рублей. При этом важно подать заявление не позднее 15 дней после увольнения, передает Primpress.

Напомним, что пенсионерам старше 80 лет положена доплата в размере 11 тыс. рублей. При этом для жителей Севера предложили снизить возрастной порог до 75 лет.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как сохранить пенсию при переезде в другой регион.