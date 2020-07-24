Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Пенсионные организации направили Центробанк письмо с предложением ввести дополнительный налоговый вычет для пенсионеров. Его цель – стимулировать россиян самостоятельно копить на дополнительную пенсию. Фрагменты письма оказались в распоряжении "Известий".

Ежегодно граждане смогут возвращать до 52 тысяч рублей ежегодно. Максимальный лимит на общую сумму возврата может увеличиться до 400 тысяч или до 6% от зарплаты, указывает "Свободная пресса".

На данный момент ежегодный налоговый вычет не может быть больше 15,6 тысяч рублей. При этом общая сумма выплат не может превышать 120 тысяч рублей – размер такого вычета не индексировался в стране уже более 10 лет, пишет "ФедералПресс".

Также пенсионеры могут получить выплату в размере до 36 тысяч рублей разом. Подобное правило действует в том случае, если гражданин покинул место работы.