ПФР: кто получит доплату к пенсии в размере почти трех тысяч рублей

ПФР: кто получит доплату к пенсии в размере почти трех тысяч рублей
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выплаты касаются отдельной категории россиян

В РФ полагается денежная доплата к пенсии в размере 2843 рубля за содержание иждивенца. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Отмечается, что выплаты можно получать за каждого несовершеннолетнего или подростка, обучающегося очно в вузе.

От граждан, у которых на иждивении находится ребенок до 18 лет, доказательств не требуется. Однако в случае, когда чаду исполнится 18 лет для перерасчета пенсии уже необходимо предоставить документы, которые должны подтвердить обучение подростка в высшем учебном заведении.

"При этом если ребенок-студент работает, то есть имеет самостоятельный официальный доход, то он на иждивении у родителя-пенсионера не находится", – цитирует РИА ФАН сообщение ПФР.

Доплата за иждивенцев прибавляется как к сумме страховой пенсии, так и к пенсии по инвалидности. В фонде подчеркнули, что оформить ее можно максимум на трех детей. Размер прибавки индексируется ежегодно.

Накануне "Утро.ру" писало, что работающие пенсионеры в результате увольнения имеют право на выплату в размере от 36 тыс. рублей. Данная льгота вступает в силу 12 августа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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