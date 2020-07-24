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В РФ полагается денежная доплата к пенсии в размере 2843 рубля за содержание иждивенца. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.
Отмечается, что выплаты можно получать за каждого несовершеннолетнего или подростка, обучающегося очно в вузе.
От граждан, у которых на иждивении находится ребенок до 18 лет, доказательств не требуется. Однако в случае, когда чаду исполнится 18 лет для перерасчета пенсии уже необходимо предоставить документы, которые должны подтвердить обучение подростка в высшем учебном заведении.
"При этом если ребенок-студент работает, то есть имеет самостоятельный официальный доход, то он на иждивении у родителя-пенсионера не находится", – цитирует РИА ФАН сообщение ПФР.
Доплата за иждивенцев прибавляется как к сумме страховой пенсии, так и к пенсии по инвалидности. В фонде подчеркнули, что оформить ее можно максимум на трех детей. Размер прибавки индексируется ежегодно.
Накануне "Утро.ру" писало, что работающие пенсионеры в результате увольнения имеют право на выплату в размере от 36 тыс. рублей. Данная льгота вступает в силу 12 августа.
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