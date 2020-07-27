Часть россиян сможет выйти на пенсию раньше благодаря трудовому стажу

Часть россиян сможет выйти на пенсию раньше благодаря трудовому стажу
Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/www.globallookpress.com
Для этого нужно накопить много лет работы

Некоторые граждане России смогут выйти на заслуженный отдых раньше срока. Это касается тех, кто накопил большой трудовой стаж. Однако в этом "бонусе" от государства есть оговорки.

Чтобы официально стать пенсионером на два года раньше установленного срока, нужно иметь определенное количество лет трудового стажа. В прописанных требованиях у женщин этот показатель должен быть минимум 37 лет, а у мужчин – 42 года. Об этом рассказала начальник отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий отделения ПФР Альфия Ямбаева изданию "PRIMPRESS". 

При этом также есть некоторые "моменты", которые стоит учитывать. Во-первых, женщины не смогут уйти на заслуженных отдых раньше 55 лет, а мужчины – до 60. Во-вторых, когда рассчитывают рабочий стаж, в него включают не все. Необходимо, чтобы с прошлых мест работы выплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. Также нужно знать, что не засчитывают в трудовой стаж службу в армии, период временной нетрудоспособности и уход за детьми в возрасте до полутора лет, пишет РИА ФАН.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде России рассказали, кто может получить добавку к пенсии. Эта дополнительная выплата полагается в размере почти 3 тыс. рублей. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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