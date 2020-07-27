Это касается отдельных категорий граждан

Представитель московского отделения Пенсионного фонда России Марина Густовая рассказала, как можно получать пенсию в 50 тыс. руб. Эта сумма в три раза превышает среднюю выплату по стране.

По информации специалиста, повышенную пенсию получают ветераны и инвалиды. Кроме этой категории граждан, доплаты положены россиянам, которые трудились на Севере или вредном производстве.

Также увеличить пенсию можно, купив страховые баллы, для чего необходимо перечислить в ПФР дополнительные суммы помимо обязательных отчислений, пишет издание "ФедералПресс". Взносы начинаются от 30 тыс. рублей.

Ранее сегодня "Утро.ру" сообщало о категориях граждан, которые могут выходить на пенсию раньше установленного законом срока. Это относится к тем, кто накопил большой трудовой стаж, но и в данной льготе есть свои исключения.