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Представитель московского отделения Пенсионного фонда России Марина Густовая рассказала, как можно получать пенсию в 50 тыс. руб. Эта сумма в три раза превышает среднюю выплату по стране.
По информации специалиста, повышенную пенсию получают ветераны и инвалиды. Кроме этой категории граждан, доплаты положены россиянам, которые трудились на Севере или вредном производстве.
Также увеличить пенсию можно, купив страховые баллы, для чего необходимо перечислить в ПФР дополнительные суммы помимо обязательных отчислений, пишет издание "ФедералПресс". Взносы начинаются от 30 тыс. рублей.
Ранее сегодня "Утро.ру" сообщало о категориях граждан, которые могут выходить на пенсию раньше установленного законом срока. Это относится к тем, кто накопил большой трудовой стаж, но и в данной льготе есть свои исключения.
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