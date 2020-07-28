В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%

В ближайшие четыре года неработающие пенсионеры смогут не переживать о росте выплат, которые они получают: федеральным законом установлен размер индексации пенсии. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Ведомство решило прояснить ситуацию после того, как появились сообщения в СМИ о том, что указ о развитии страны до 2030 г., который президент РФ Владимир Путин издал на днях, не исключает заморозку пенсий. В Минтруде указали на то, что увеличение соцпомощи пожилым людям, которые уже не трудятся, зафиксировано в федеральном законе №350, а не в подобных указах.

В этом документе говорится, что до 2024-го индексация пенсий будет выше предполагаемой инфляции. Так, с первого дня 2021-го старики будут получать пенсию на 6,3% больше. С 2022-го увеличение выплат составит 5,9%. Еще через год индексация будет на уровне 5,6%. А в 2024-м – 5,5%.

Затем рост пенсий будет зависеть от того, насколько станут увеличиваться доходы бюджета Пенсионного фонда России. Как отметили в Минтруде, пока расчеты предполагают, что индексация страховых пенсий и после 2024-го будет выше инфляции. Таким образом, россиян обеспечат стабильной пенсией и ее ростом, передает РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" писало о том, как получать пенсию в размере 50 тыс. рублей.