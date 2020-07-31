Пенсионеры могут остаться без выплат с 1 октября

Пенсионеры могут остаться без выплат с 1 октября
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Это не касается тех граждан, кто получает деньги через почту

Пенсионный фонд России настоятельно рекомендует россиянам, кто получает пенсии, не тянуть с переходом на отечественную платежную систему и оформить карту "МИР" до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Отмечается, что данное требование не относится к тем гражданам, которые получают выплаты через отделения почты или другие организации, занимающиеся доставкой пенсий. 

Вообще процесс перехода с иностранных карт, в том числе Visa и MasterCard, на российскую платежную систему "МИР" должен был завершиться еще 1 июля текущего года, но помешала этому эпидемия коронавируса. В связи с карантином переход продлили до 1 октября. Пенсионерам настоятельно советуют не затягивать с оформлением документов, иначе "социальные выплаты не будут зачислены", предупреждает фонд.

Отделения ПФР Москвы и Московской области напоминают пенсионерам, что они имеют право в любое время поменять способ получения выплат.

Ранее сегодня "Утро.ру" писало о том, какие льготы положены гражданам страны предпенсионного возраста. Так, данная категория соотечественников, а это женщины, достигшие 55 лет и мужчины 60 лет, освобождены от уплаты имущественного и земельного налогов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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