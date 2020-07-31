На ряд преимуществ могут рассчитывать женщины от 52 и мужчины от 57 лет

В прошлом году в России появилась новая категория граждан – предпенсионеры. Государство подготовило для них ряд привилегий. На что могут рассчитывать россияне, достигшие определенного возраста, рассказали в ПФР.

Большая часть льгот распространяется на людей в границах прежнего пенсионного возраст (55 лет для женщин и 60 для мужчин). Так, предпенсионеры освобождены от уплаты имущественного и земельного налогов.

За пять лет до достижения нового возрастного порога выхода на пенсию (60 и 65 лет соответственно) россияне ежегодно могут рассчитывать на предоставление двух дней для медицинского обследования с сохранением зарплаты. В текущем году, учитывая переходный период, такая возможность есть у женщин от 52 лет и мужчин от 57 лет, поясняет "Канал 7+" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Также таких граждан государство за свой счет обеспечит профобучением. Кроме того, им положено повышенное пособие по безработице, пишет РИА ФАН.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как будут расти пенсии до 2024 года.