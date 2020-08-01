Кто может выйти на пенсию по старым правилам: в ПФР дали ответ

Кто может выйти на пенсию по старым правилам: в ПФР дали ответ
Фото: RelaxFoto-de/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Досрочно отправиться на заслуженный отдых могут россияне с опасной и тяжелой профессией

Некоторые граждане нашей страны, несмотря на пенсионную реформу, имеют право перестать трудиться и получать соцпомощь от государства раньше других. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России. 

Так, выйти на пенсию по старым правилам могут люди, которые работают в горячих цехах, в плавсоставе, пилоты и стюардессы гражданской авиации идругие. Также пораньше начать отдыхать могут те, кто трудится на лесозаготовках и лесосплаве. Досрочный выход на пенсию предусмотрен для россиян, занимающихся добычей ископаемых, спасателей и водителей общественного транспорта.

Как передает портал Primpress, правила новой пенсионной реформы не распространяются на тех граждан, кто уходит на заслуженный отдых по социальным обстоятельствам или из-за здоровья. В их число входят женщины, работавшие на Крайнем Севере и воспитавшие минимум двоих детей. Условие касается и матерей, у которых пять и более наследников, а также родителей и опекунов детей, получивших инвалидность в раннем возрасте. 

По старым правилам, уйти на пенсию раньше срока могут те, кто стал инвалидом в ходе военных действий. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что некоторые россияне могут остаться без выплат в октябре. 

Полина ИВАНОВА

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