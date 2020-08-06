Как повысить пенсии до европейских: советы экспертов

Как повысить пенсии до европейских: советы экспертов
Деньги. Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сейчас пенсионная система малоэффективна, отмечают они

Развитие накопительной пенсионной системы поднимет уровень российских выплат пожилым людям до европейского. Таким мнением поделился ведущий экономист Института современного развития Никита Масленников.

Специалист пояснил, что определить, эффективна ли в стране пенсионная система, можно на основе так называемого коэффициента замещения. Этот показатель демонстрирует, как средняя пенсия относится к средней зарплате. Сейчас в нашей стране наметилась негативная тенденция – пенсии по отношению к зарплатам падают.

В начале 2000-х годов этот показатель составлял 40%. По наблюдениям эксперта, сейчас он находится на уровне около 30%. Такое положение дел говорит о низкой эффективности системы, ведь даже отметка в 40% на мировом уровне считается всего лишь "удовлетворительной".

Европейский опыт подсказывает, что нужно активно развивать накопительную систему. На Западе половина от обсуждаемого коэффициента – это накопительная часть, вторая половина – вклад государства, пишет URA.RU.

Как добавил экономист Константин Селянин, этот метод действительно мог бы значительно повысить пенсии граждан. Однако сложность заключается в том, что обеспечение людей, которые уже вышли на пенсию, полностью ляжет на плечи государства. Для этого потребуются дополнительные средства, а значит властям придется серьезно пересмотреть расходы бюджета и увеличить налогооблагаемую базу.

Ранее "Утро.ру" предупреждало, что некоторые пенсионеры могут остаться без выплат с 1 октября.

Ольга ФЕДОРОВА

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