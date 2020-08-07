Есть более быстрые способы помочь старикам

Есть два способа поднять уровень жизни российских пенсионеров: один долгосрочный, нынешнее поколение стариков его не застанет, эффект от другого можно увидеть сразу. Об этом рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Размер пенсии напрямую зависит от размера зарплаты. Сейчас в России среднемесячный заработок низкий. Поэтому и пенсия едва дотягивает до прожиточного минимума, и для собственных накоплений на старость и граждан не остается средств. Решить проблему может повышение зарплат. Но эффект от этого пенсионеры смогут ощутить только лет через 15, передает "Прайм" мнение Сафонова.

Но есть способ улучшить качество жизни пенсионеров гораздо раньше. Для этого государство может расширить перечень бесплатных медицинских услуг, организовать выдачу бесплатных лекарств, снизить коммунальные платежи.

Более того, если ввести льготы по жилью для всех граждан и сделать бесплатным высшее образование, то статьи расходов многих россиян существенно сократятся, и они смогут лучше питаться, одеваться и копить на старость.

Ранее участвующие в соцопросе россияне признались, что планируют работать как можно дольше, поскольку не смогут прожить на одну пенсию, пишет "ФедералПресс". Рекомендации экспертов, как повысить размер пенсий в России до европейского уровня, читайте в статье "Утро.ру".