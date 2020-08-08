Три условия: кому положена досрочная пенсия

Три условия: кому положена досрочная пенсия
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отправиться на заслуженный отдых могут россиянки с детьми

В России многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно, причем некоторые из них – на десять лет раньше. Однако льготы жительницам нашей страны предусмотрены лишь при определенных условиях. Об этом напомнили в ПФР.

Россиянкам с тремя детьми положена пенсия в 57 лет, с четырьмя – в 56. Если детей в семье пять, то мать может стать пенсионеркой в 50 лет. При этом нужно выработать 15 лет страхового стажа и получить не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Кроме того, детей необходимо воспитать до восьмилетнего возраста, приводит "Город +" сообщение пресс-службы ПФР по Санкт-Петербургу.

Напомним, что отправиться на отдых также могут работники некоторых отраслей. Так, досрочная пенсия положена пилотам и стюардессам, трудящимся на лесозаготовках и другим представителям сложных и опасных профессий.

Ранее эксперт назвал два способа улучшить уровень жизни пенсионеров в России.

Карина СИРАЗОВА

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