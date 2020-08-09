Дополнительные деньги пенсионерам принесли удачные вложения

Дополнительные деньги пенсионерам принесли удачные вложения
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press/www.globallookpress.com
В 2021 г. такой большой прибавки уже не будет, заявляют эксперты

Солидную доплату к пенсии участники накопительной программы ПФР получили в августе 2020 г. благодаря удачным инвестициям компании, управляющей деньгами от имени Пенсионного фонда. По итогам предыдущего года, вложения государственной УК ВЭБ принесли гражданам больше прибыли, чем негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

С 1 августа накопительные пенсии в РФ повысились на 9,13%. Но такая прибавка досталась только тем, кто доверил свои накопления ПФР. Негосударственные фонды сработали хуже – их доходность в среднем составила около 8%.

Как пояснила замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова, ВЭБ хорошо заработал на акциях компаний энергетического сектора, там в прошлом году наблюдался рост, пишут "Ведомости". НПФ вели более рискованную политику, поэтому и прогадали с прибылью.

Впрочем, в 2021 г. накопительные пенсии вырастут меньше и у тех россиян, чьими деньгами управляет ПФР, и у доверивших деньги частным компаниям. В экономике кризис, задача фондов – хотя бы не потерять деньги пенсионеров.

"Если же их доходность окажется выше ключевой ставки ЦБ РФ, то это уже будет очень хорошим результатом", – считает Мильчакова.

В июле 2020г. Банк России снизил ключевую ставку до рекордного минимума. Это уже привело к оттоку средств с депозитов – граждан просто лишили интереса держать деньги в банках. 

Эксперты напоминают, что россияне имеют право самостоятельно выбирать компанию, управляющую их пенсионными накоплениями, и менять ее при необходимости. О том, как это сделать, читайте в статье "Утро.ру".

Фоторепортаж
Пенсионный балл: чему равен и как накопить
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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