Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов

Банковские вклады больше не являются средством сохранения сбережений от инфляции. На это указал заместитель главы правления ВТБ Анатолий Печатников. Он предупредил, что политика Центробанка по снижению ключевой ставки может привести к повторению ситуации 1990-х годов, когда население отказывалось от депозитов.

Сейчас ключевая ставка в РФ составляет 4,25%. При этом максимальная ставка по вкладам физических лиц в топ-10 российских банков в конце июля была на уровне 4,58%, а по прогнозу по годовой инфляции - 4%, пишет РБК. При таком раскладе люди уже не воспринимают депозиты как средство увеличения сбережений и ищут альтернативу банковским вкладам.

Еще меньше россияне заинтересованы в открытии накопительных счетов. Такие программы удобны, поскольку деньги можно снять в любой момент. Но проценты по ним всегда ниже, а к сентябрю 2020 г. они и вовсе уменьшатся до 70 – 80% от базовой доходности, предрек Печатников.

Ранее кредитно-финансовые организации РФ уже столкнулись с мощным оттоком валютных вкладчиков. Кроме того, россияне вынуждены забирать деньги со счетов из-за падения доходов на фоне пандемии коронавируса. Отток денег из банков нынешней весной вдвое превысил показатели прошлого года.