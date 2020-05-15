Паникующие россияне забирают деньги из банков
Пандемия существенно повлияла на финансовое поведение россиян. К таким выводам пришли в Центробанке. По подсчетам специалистов, с марта отток денег населения из банков увеличился вдвое по сравнению в прошлым годом.
Сначала граждане кинулись скупать продукты длительного хранения и товары первой необходимости, опасаясь дефицита из-за карантина. Затем пришлось приспосабливаться к самоизоляции, удаленной работе и дистанционному обучению, в том числе обустраивать дома рабочие места.
"Расширение потребительских расходов финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали "Известиям" в ЦБ.
На настроение россиян повлиял также нефтяной кризис. Падение курса рубля привело к панике, и многие предпочли забрать из банков вклады, опасаясь их "заморозки". Учитывая, что в большинстве регионов страны сохраняются карантинные меры в связи с коронавирусом, реальные доходы граждан продолжают сокращаться. Соответственно, уменьшается число и размер вкладов – люди живут на накопленные ранее средства.
По оценке эксперта "БКС Премьер" Антона Покатовича, к концу 2020 г. прирост сбережений снизится на 30 – 40% по сравнению с 2019 г., передает URA.RU. Таким образом в банках может остаться всего 1,3 – 1,5 трлн руб., принадлежащих вкладчикам.
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