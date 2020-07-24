Теперь этот показатель составляет 4,25%

В ходе последнего заседания, Центральный банк принял решение опустить уровень ключевой ставки на 0,25 процентов. Теперь он составит 4,25% годовых. Специалисты не отрицают, что этот показатель в ближайшее время может стать еще ниже.

В пресс-службе Банка РФ заметили, что хоть снятие карантинных мер и значительно улучшило экономику, она будет восстанавливаться поэтапно. Поэтому последствия пандемии коронавируса продолжают влиять на инфляцию. В нынешних условиях, в 2021 году останется риск отклонения инфляции вниз от 4%.

В Банке России спрогнозировали, что исходя из проводимой денежно-кредитной политики, в этом году инфляция составит 3,7-4,2%. А в следующем показатель может находиться в пределах 3,5-4%. После он и в будущем сохранится в пределах отметки в 4%, пишет "ФедералПресс".

Эксперты отметили, что на заседаниях, которые состоятся в ближайшем будущем, они обсудят возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Следующее совещание по этому вопросу специалисты проведут 18 сентября, указывает телеканал "360".

Напомним, ранее аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев предрек россиянам значительную потерю доходов. Это может произойти уже к концу 2020 года.