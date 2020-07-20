По словам специалиста, в случае второй волны эпидемии Кремль обойдется без строгих ограничений

Уровень реального дохода россиян к концу 2020 года может "просесть" на 6-7%. Об этом заявил аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

По словам специалиста, подобная информация приблизительна, так как следует учитывать принятый Кремлем пакет мер по антикризисному урегулированию в стране. В случае повторной эпидемии коронавируса правительство не станет вводить строгие ограничения.

"И даже если вторая волна карантина будет сверхмягкой, то, как в боксе, на второй раунд сил уже банально ни у кого не хватит", – заявил эксперт в беседе со "Свободной прессой".

Коренев отметил, что резкое падение доходов граждан было вполне ожидаемым из-за ряда причин: во время пандемии многие лишились работы, часть граждан переведена на удаленный формат, кого-то понизили в должности, а некоторым "урезали" заработную плату. Не стоит забывать, что есть и та категория людей, которым начальство приказало уйти в неоплачиваемые отпуска. Несмотря на то, что Кремль дал всеобщий приказ об финансировании отдыха сотрудников, малый и средний бизнес не имел материальной возможности расплатиться. Многие предприятия, уверен эксперт, не знают о том, что их ожидает в ближайшем будущем, так как они могут прекратить свою деятельность, не дождавшись от банка одобрения на кредит.

Коренев отметил, что уровень безработицы в РФ составляет примерно 7-8%. Но не стоит забывать и о "теневой" экономике: в России немало незарегистрированных работников, а значит, речь может идти и о 11%.



"Утро.ру" писало, что уже с 15 июля российские предприниматели могут получить по 15 тысяч рублей в рамках единовременной выплаты со стороны государства.