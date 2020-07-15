Дополнительные деньги можно получить на каждого сотрудника, выходившего на работу в мае

С 15 июля 2020 г. российские предприниматели могут получить 15 тыс.рублей. Это единовременное пособие, предназначенное помочь бизнесу преодолеть последствия эпидемии коронавируса.

Субсидия целевая. Деньги выделяются малым и средним компаниям, связанным с производством и распространением подакцизных товаров, а также социально ориентированным организациям, на дезинфекцию помещений и организацию мер профилактики против распространения инфекции, сообщает ФНС.

Для того, чтобы получить средства, нужно просто оформить заявку в личном кабинете на сайте Налоговой службы. Главное, правильно указать счет.

Дополнительно компания может получить по 6,5 тыс.руб. на каждого сотрудника, который выходил на работу в мае. Предприниматели, у которых нет наемных сотрудников или в мае все оставались на удаленке, получат только по 15 тысяч.

Ранее родители получили возможность оформить заявку на пособие в размере 10 тыс.рублей на ребенка до 16 лет. Еще по 10 тыс.руб. было выделено в июне на детей от 3 до 16 лет. Заявления можно подать через сайт Госуслуг до октября 2020 года.