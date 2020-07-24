Российской фигуристке понадобился костыль из-за осложнений после коронавируса

Спортсменка не смогла прийти в форму сразу после болезни

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая призналась подписчикам в "Инстаграм", что переболела COVID-19. Подробностей она раскрывать не стала, отметив лишь, что никогда не сталкивалась с подобным недугом и надеется, что никогда не подхватит этот вирус вновь.

Как поведала спортсменка, после выздоровления она решила постепенно возвращаться к форме, но у нее возникли проблемы после тренировки. 

"Передвигаться пока я могу только так",

– написала Шпилевая, намекая на то, что в кадре она позирует с костылем.

Полина ИВАНОВА

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