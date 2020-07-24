Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
580 новости
Российская фигуристка Анастасия Шпилевая призналась подписчикам в "Инстаграм", что переболела COVID-19. Подробностей она раскрывать не стала, отметив лишь, что никогда не сталкивалась с подобным недугом и надеется, что никогда не подхватит этот вирус вновь.
Как поведала спортсменка, после выздоровления она решила постепенно возвращаться к форме, но у нее возникли проблемы после тренировки.
"Передвигаться пока я могу только так",
– написала Шпилевая, намекая на то, что в кадре она позирует с костылем.
Рейсы запустят с 1 августа
Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей