Спортсменка не смогла прийти в форму сразу после болезни

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая призналась подписчикам в "Инстаграм", что переболела COVID-19. Подробностей она раскрывать не стала, отметив лишь, что никогда не сталкивалась с подобным недугом и надеется, что никогда не подхватит этот вирус вновь.

Как поведала спортсменка, после выздоровления она решила постепенно возвращаться к форме, но у нее возникли проблемы после тренировки.

"Передвигаться пока я могу только так",

– написала Шпилевая, намекая на то, что в кадре она позирует с костылем.