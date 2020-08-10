Как получать на пенсии 90 тысяч рублей: советы экспертов

Как получать на пенсии 90 тысяч рублей: советы экспертов
Деньги. Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Обеспечить безбедную старость поможет разумное вложение средств

Для того чтобы значительно увеличить доходы после выхода на пенсию, нужно инвестировать средства в валюту, сырье и биржевые индексы, сообщила аналитик "Финама" Юлия Афанасьева.

По подсчетам специалиста, чтобы не зависеть от соцвыплат и иметь стабильный высокий доход к пожилому возрасту, сначала нужно скопить весомую сумму. Например, имея 1 млн руб., человек может заработать до 35% годовых – в том случае, если он готов рискнуть средствами на 20%. Когда в экономике все стабильно, это вполне реализуемая задача, заверила Афанасьева.

Экономист из БКС Андрей Русецкий тоже считает вполне реальным добиться дохода под 100 тыс. руб. на пенсии. Эксперт подсчитал, что если человек будет копить 35 лет (примерно столько в среднем работают россияне), то сможет обеспечить себе 20 лет безбедной старости. Для этого нужно вкладывать ежемесячно около 30 тыс. руб. в облигации либо по 14,3 тыс. – в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов), пишет издание "Известия".

Ранее "Утро.ру" делилось мнением экспертов о том, что нужно сделать, чтобы российские пенсии поднялись до уровня европейских. По словам специалистов, в первую очередь, следует развивать накопительную пенсионную систему.

Ольга ФЕДОРОВА

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