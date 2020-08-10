Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия

Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Получить можно до 6,5 тысяч рублей

Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от государства в размере от 3 до 6,5 тыс. рублей в зависимости от региона. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в органы соцзащиты.

Помощь адресная, единоразовая и доступна в 18 регионах России, сообщает канал "Сотрудник Пенсионного фонда". Деньги могут получить только неработающие пенсионеры, проживающие отдельно от хорошо зарабатывающих членов семьи и испытывающие материальные трудности. Чтобы доказать это, пожилому человеку придется предоставить соответствующие документы и прикрепить их к заявлению на матпомощь. Обратиться за пособием могут также пенсионеры, внезапно оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Важно помнить, что без заявления деньги выданы не будут. При этом обращаться за пособием можно два раза в год.

Ранее в Минтруда уточнили, как будет меняться размер пенсий в ближайшие годы.

Николай ВИКТОРОВ

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