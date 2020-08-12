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Россиянам старше 80 лет положена материальная помощь от государства. В 2020 году ее размер составляет 5686 руб. 25 коп. в месяц. Получать ее пенсионеры начинают со следующего месяца после дня рождения, сообщили в Пенсионном фонде.
Писать никаких заявлений для пересчета пенсии не нужно, прибавка произойдет автоматически, указывают в ПФР. Однако важно помнить, что инвалиды первой группы уже получают такую прибавку к пенсии, поэтому после 80 лет выплаты им не увеличиваются.
Кроме того, за уход за россиянином старше 80 лет положена ежемесячная выплата в размере 1200 рублей. Для этого нужно подписать согласие на уход за конкретным человеком, а ухаживающий человек не должен иметь другой работы. В случае его трудоустройства выплата прекращается, переплату придется вернуть, предупреждает РИА ФАН.
Ранее было объявлено, что в 2020 году пенсионерам дадут еще одно дополнительное денежное пособие. До конца сентября им придет по 700 руб. в честь Дня пожилого человека, пишет URA.RU. Его отмечают в мире 1 октября.
О том, как пенсионерам получить индивидуальную матпомощь от государства, "Утро.ру" писало ранее.
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