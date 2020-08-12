Процедуру подачи заявлений на получение денежных пособий от государства упростили из-за коронавируса

Упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат продолжает действовать в августе. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

В ведомстве напомнили, что привычную процедуру изменили в апреле 2020 г. в связи с распространением COVID-19. Подать заявление на выплату пенсии сейчас можно дистанционно: через личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг. Если у человека нет доступа к интернету, он может оформить заявку по телефону. В этом случае ему также сообщат номер заявления, по которому он сможет отслеживать ход всего процесса до поступления денег на счет. Все документы ПФР получит самостоятельно по межведомственному обмену.

Важно помнить, что сотрудникам ПФР не нужен пин-код от банковской карты или пароль от личного кабинета. Их могут запрашивать только мошенники.

По последним данным, уже 900 тысяч россиян заразились коронавирусом. Чтобы помочь гражданам в период эпидемии, власти выделяют средства на специальные выплаты, передает "ФедералПресс". Старые пособия также сохраняются. О прибавке в размере 5,6 тыс.руб. "Утро.ру" писало ранее.