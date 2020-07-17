Зарплата в пятикратном размере: на что могут рассчитывать уволенные россияне

Зарплата в пятикратном размере: на что могут рассчитывать уволенные россияне
Поправки к ТК РФ вступят в силу уже в августе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым уволенные из-за ликвидации фирм работники могут рассчитывать на выплаты в размере пяти окладов. Документ вносит поправки в статью 178 Трудового кодекса и вступает в силу уже 12 августа.

По новым поправкам, после ликвидации организации сотруднику обязаны выплатить все причитающиеся ему средства до завершения ее закрытия. Порядок выплат может быть осуществлен как единовременно, так и постепенно, частями. Работник теперь имеет законное право на две суммы в размере средней зарплаты и выходное пособие.

Если сотрудник уволен по сокращению штата, то он может претендовать на льготы при регистрации в учете центра занятости населения. Срок постановки на учет – 14 дней, начиная с даты увольнения. В этом случае лицо должно числиться безработным более одного месяца. Первая выплата для него поступит в течение 15 дней по окончанию второго месяца, а вторая – по решению центра занятости по истечению аналогичного срока последующего месяца.

Работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему местностям могут рассчитывать на получение пособий в течение полугодия со дня увольнения. Основное условие – невозможность найти работу за указанный период и официальное признание лица безработным. Срок обращения в центр занятости также составляет две недели со дня увольнения. При ликвидации компании сотрудник имеет право на получение денег частями, однако до завершения процесса ликвидации организации компания обязана перечислить ему выплату в пятикратном размере средней заработной платы.

Теперь при заполнении заявления о ликвидации работодатели должны указать данные с подтверждением выплат уволенным сотрудникам. До этого юрлица имели право завершить ликвидацию компании до истечения двухмесячного срока со дня увольнения сотрудника.

"Утро.ру" сообщало, что Минтруд может принять закон о возврате гражданам потерянных доходов с пенсий и накоплений, которые ушли страховщикам, признанным позднее недействительными.

Егор МАЛКОВ

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