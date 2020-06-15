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Европа отказалась от туристов из России

Европа отказалась от туристов из России
Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/www.globallookpress.com
Страны ЕС будут согласованно открывать границы для иностранцев, россиян в списке счастливчиков нет

Россия не попала в перечень стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Евросоюза и шенгенской зоны с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

По рекомендации Еврокомиссии, члены ЕС должны согласовывать списки сторонних государств, для которых отменяются ограничения, введенные из-за коронавируса. Важно, чтобы при этом угроза распространения эпидемии была минимальна, а также соблюдался принцип взаимности. В случае с Россией первый пункт вызывает сомнения: некоторые считают, что количество новых заражений COVID-19 в РФ еще слишком велико.

Принцип взаимности тоже невозможно соблюсти – Москва пока не намерена открывать свои внешние границы для свободного перемещения. В связи с этим туристов из России не готовы принять даже страны, бюджет которых в значительной степени зависит от российских гостей, в том числе Кипр, Болгария, Греция, Финляндия, говорится на сайте АТОР.

Ранее сообщалось, что в Европе планируется разработать мобильное приложение, которое позволит отслеживать перемещение иностранных туристов, чтобы мгновенно реагировать в случае вспышки коронавируса. 

За последние сутки в России заразились COVID-19 более 8,2 тысячи человек.

Николай ВИКТОРОВ

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