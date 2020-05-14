Восстанавливаться после пандемии коронавируса страны будут в несколько этапов

Европейские государства постепенно начнут снимать ограничения и открывать границы для путешественников летом. План по восстановлению туризма представила Еврокомиссия.

В ситуации с коронавирусом полностью отменить карантинные меры пока нельзя. Именно поэтому ЕК предлагает действовать поэтапно: запустить свободное передвижение внутри стран и открыть границы между государствами со схожей эпидемиологической ситуацией.

Согласно рекомендациям, также нужно возобновить транспортные перевозки пассажиров, работу отелей, пляжей, ресторанов и других мест туристического отдыха. При этом для путешественников должно быть разработано специальное приложение, позволяющее отслеживать потенциальные риски заражения коронавирусом и предупреждать об опасности других.

План по открытию границ, опубликованный на сайте Еврокомиссии, носит лишь рекомендательный характер. Окончательное решение власти каждой страны ЕС будут принимать самостоятельно.

Ранее стало известно, что две европейские страны уже открылись для туристов.