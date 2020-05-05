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Евросоюз откроет границы для туристов этим летом

Евросоюз откроет границы для туристов этим летом
Фото: pixabay.com
Какие именно страны снимут запреты, пока не понятно

Старый свет может открыть границы для въезда туристов уже летом 2020 года. С таким предположением выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Чиновник не уточнил, какие именно государства планируют снять ограничения. 

Бретон объяснил, что пока трудно сказать точно, по какому сценарию будет проходить открытие границ. Коронавирус распространяется хаотично. Часто ореол очагов заболевания не совпадает с установленными границами стран. 

"Коммерсантъ" уточняет, что некоторые европейские государства уже открылись для путешественников. Первой пускать туристов начала Польша. Ее примеру последовала Австрия. 

Ранее в СМИ появилась информация, что страны шенгенской зоны не пустят к себе "чужаков" раньше осени. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Старому свету придется пойти на такие меры во избежании второй волны коронавируса.  

Подробнее о том, какие страны первыми откроются после эпидемии – в материале "Утро.ру". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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