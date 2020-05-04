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Путешествия после пандемии: какие страны первыми откроются для туристов

Путешествия после пандемии: какие страны первыми откроются для туристов
Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Греция, Турция и Италия попытаются вернуть путешественников, как можно раньше

Из-за пандемии коронавируса мировой туризм оказался фактически заморожен. Однако весна заканчивается и многих волнует вопрос, будет ли туристический сезон 2020. Как считает политолог Дмитрий Абзалов, до середины лета не стоит надеяться на заграничные поездки – страны будут постепенно снимать ограничения.

Тем не менее эксперт считает, что государства, которые живут за счет туризма, попытаются раньше других сделать все, чтобы к ним вернулись путешественники. В первую очередь, речь идет об Италии, Турции и Греции. 

Абзалов при этом отметил, что если страны откроют границы, а государства, где живут потенциальные путешественники, нет, то туристический поток будет нулевым. 

"Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета", – заявил специалист агентству "Прайм", добавив, что туристов будет меньше обычного. 

Он также подчеркнул, что пока во всех государствах ЕС не стабилизируется обстановка с пандемией, границы Европы будут закрыты. По его мнению, летний сезон в этой части света уже при любом раскладе не состоится. Ведь люди, в основном, готовятся к поездкам весной. 

Абзалов рассказал, что в Азию путешественники пока не будут массово отправляться, такая ситуация может сохраниться до конца года. Пляжные направления, например, Таиланд, будет ассоциироваться с близким расположением к Китаю, откуда началась пандемия. США откроются полноценно, по словам политолога, не раньше осени. 

Южная Америка и Африка также будут закрыты, пока не откроется Европа. Тем более в этих регионах только разрастается пандемия коронавируса. 

Полина ИВАНОВА

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