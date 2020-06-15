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Оперативный штаб по грустной традиции отчитался о ситуации с эпидемией в России. Так, за сутки в стране инфекцию из Китая нашли у 8246 человек в 83 регионах. Таким образом, за все время заразились 537210 россиян.
В Москве диагноз подтвердили у 1359 горожан. Следом в рейтинге стоит Подмосковье, где 689 новых случаев заболевания. На третьей строчке расположился Санкт-Петербург с 252 зараженными.
От коронавируса за сутки умерли 143 жителя страны. Всего эпидемия унесла жизни 7091 россиянина.
При этом за день выздоровели 4489 человек. Число излечившихся достигло 284539.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии уверенно и с минимальными потерями.
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