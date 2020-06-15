Артистка до сих пор борется с последствиями COVID-19

Надежда Бабкина полностью победила коронавирус и теперь решила подробно рассказать, как у нее протекало это страшное заболевание. Ослабленный борьбой с вирусом организм все еще нуждается в поддержке – певица призналась, что сейчас проходит курс реабилитации и до сих пор принимает лекарства.

Знаменитая артистка отметила, что первые признаки болезни были схожи с симптомами, о которых россиянам много рассказывали специалисты – однажды она почувствовала сильную слабость и у нее поднялась температура. Певица заподозрила, что могла подхватить коронавирус, и обратилась к своей домохозяйке за помощью. Та вызвала скорую, и знаменитость госпитализировали.

Своей историей руководитель ансамбля "Русская песня" поделилась в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Звезда также отметила страшную подробность: оказалось, когда ее привезли в больницу, у нее полностью отказали почки.

Напомним, от опасного заболевания народная артистка лечилась несколько недель. Сообщалось, что Надежда Бабкина очень тяжело переносила болезнь, из-за чего ее пришлось даже ввести в состояние искусственной комы и подавать питание через зонд.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бабкина обогатилась на несколько миллионов рублей после болезни. Пережитое заболевание сделало артистку очень востребованной у СМИ.