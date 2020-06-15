По мнению психолога, ожидания населения снизились из-за падения спроса во время коронавируса

В последние месяцы зарплатные ожидания россиян заметно снизились. Психолог Елена Перминова утверждает: специалисты стали оценивать свою работу дешевле. Женщина рассказала порталу URA.RU, что причина кроется в сокращениях сотрудников в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает РБК, по данным опроса, проведенного сайтом "Работа.ру", в среднем россияне после выхода из карантина рассчитывают зарабатывать 74 тысячи рублей. Для сравнения, в январе, до пандемии, опрошенные называли сумму в 92 тысячи. Таким образом, зарплатные ожидания населения снизились на 20%.

Елена Перминова утверждает, что в кризис люди вынуждены соглашаться на низкие зарплаты из-за страха остаться на улице. Еще одна причина, по ее словам, – это уменьшение количества вакансий на сайтах по подбору персонала. Вторую гипотезу специалисты сервиса "Работа.ру" пока не подтвердили, поскольку данные будут готовы позже.

За прошедшие месяцы вакансий на российском рынке меньше не стало. По данным сайта HeadHunter, снижение числа рабочих мест в одних областях компенсировалось увеличением в других. Так, предприятия малого и среднего бизнеса стали меньше нуждаться в работниках, тогда как фармацевтические компании, наоборот, стали публиковать больше вакансий.