После коронавируса артистка стала очень востребована в медиа

Около месяца народная артистка Надежда Бабкина лечилась от коронавирусной инфекции. Сообщалось, что певица крайне тяжело переносила болезнь, из-за чего ее пришлось даже вводить в состояние искусственной комы и подавать питание через зонд.

Однако многие поклонники не поверили, что в действительности звезда пережила подобные проблемы, упрекнув ее в очередной операции красоты. За время лечения народная артистка потеряла около 20 кг и стала выглядеть лучше, чем до лечения.

Разразившийся скандал привел к невероятному спросу на певицу в медийном пространстве. Ее приглашали на программы, где она была главной героиней, просили о новых интервью, а также предлагали новые рекламные контракты. Вместе с рэпером Тимати Бабкина стала представлять один очень крупный мировой бренд.

Как сообщает "Комсомольская правда", контракт с подобным брендом на пару месяцев может стоить от 3 млн рублей. Если же звезда договорилась о сотрудничестве на год, то ее доходы могут увеличиться на 20 млн рублей.

Для Бабкиной, которая не является одной из самых богатых представителей российского шоу-бизнеса, такая прибавка будет весьма ощутима. В прошлом году, согласно данным издания, ее доход за год составил чуть больше 33 млн рублей.

Сейчас певица активно погружена в работу своего театра. Она занимается подготовкой выступлений, репетициями, а также продолжает работать на ТВ. При этом для 70-летней женщины, у которой не так давно диагностировали повреждение значительной части легких, Надежда Бабкина ведет очень активную жизнь и замечательно выглядит. Пластический хирург оценил операции артистки по преображению.