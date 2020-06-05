Народная артистка увлеклась пластическими операциями, считает эксперт

Внешность Надежды Бабкиной, которая недавно перенесла тяжелую болезнь, не дает покоя поклонникам. Певица с каждым годом выглядит все моложе, из-за чего появились слухи о том, что она обращалась за помощью к хирургам. Психолог Сергей Ланг предположил, что 70-летняя народная артистка стала зависима от пластики.

Надежда Бабкина не относится к пластическим операциям как с риску – для нее это необходимость, чтобы чувствовать себя уверенной и раскрепощенной, считает психолог. Он отметил, что привлекательный внешний вид для публичных людей невероятно важен, так как является неотъемлемой частью профессии.

По слухам, к хирургическому вмешательству народная артистка прибегает не впервые, добавил Ланг. По его словам, люди, которые хоть делали подобную процедуру, впадают в зависимость от нее.

Сама Бабкина говорила, что похудела она за то время, что лежала в больнице с подозрением на коронавирус. При этом косметолог Марта Орлова считает, что без помощи врачей не обошлось.

Специалист оценила фото помолодевшей певицы и сделала вывод, что звезда подтянула овал лица с помощью особых "нитей красоты". Об этом свидетельствует отек после процедуры, рассказала косметолог сайту "Комсомольская правда".

Ранее коллега Бабкиной Александр Васильев поделился секретом красоты народной артистки.