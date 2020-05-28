Ведущий пояснил, почему 70-летняя артистка так хорошо выглядит

Внешность Надежды Бабкиной вот уже несколько недель не дает покоя поклонникам. После выписки из больницы, где она лежала, как утверждают источники, с коронавирусом, певица стала выглядеть гораздо лучше, что натолкнуло на мысли о том, что она делала пластику. Однако партнер Бабкиной по шоу "Модный приговор" выдал секрет ее красоты.

Как утверждает Александр Васильев, о пластике речь не идет, просто за время болезни она сбросила несколько килограммов, а на съемках пользуется декоративной косметикой, делает маникюр, носит дорогую одежду и вставную челюсть – именно она придает красоту улыбке Бабкиной, рассказал телеведущий журналистам.

Историк моды полностью поддерживает стремление Надежды Георгиевны к красоте. Он считает, что поклонники ей просто завидуют, и не понимает, почему они хотят увидеть ее морщинистой, седой и беззубой, добавил он "Собеседнику".

Надежда Бабкина была госпитализирована с симптомами, схожими с коронавирусом, еще в начале апреля. Однако ее представители так и не подтвердили диагноз. Журналисты тогда сообщили, что COVID-19 у звезды все-таки есть, более того – она находится в реанимации, подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому.

В начале мая артистку выписали из больницы, и она появилась перед поклонниками поразительно похорошевшей. Тогда пользователи социальных сетей и начали предполагать, что Бабкина не страдала от вируса, а делала пластическую операцию.