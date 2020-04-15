Певица захотела лечиться в другом госпитале

Надежда Бабкина, как выяснили журналисты, уехала из больницы в Коммунарке. Артистка отправилась в так называемый "звездный госпиталь". В этой военной клинике лечились, например, Иосиф Кобзон и Лидия Федосеева-Шукшина, пишет издание "Московский комсомолец".

Как передает газета, Бабкиной, которую только на днях вывели из медикаметнозной комы, дали отдельную палату. При этом ранее сообщалось, что ей становилось лучше, но сейчас она якобы не может говорить и есть, лишь иногда, осознавая происходящее.

Журналисты также узнали, что в этом госпитале выделили целый многоэтажный корпус для больных коронавирусом.

Бабкина попала в больницу в начале апреля с подозрением на COVID-19. Позже певице стало хуже и ее ввели в искусственную кому, подключив к аппарату ИВЛ. Представители звезды не подтверждают сообщения СМИ о том, что артистку лечат от болезни, вызванной коронавирусом.

При этом муж Надежды Бабкиной Евгений Гор за все это время ни разу не прокомментировал госпитализацию жены. Он лишь публикует загадочные посты в "Инстаграм".