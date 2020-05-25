Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

“Какие страшные”: в сСти прошлись по внешности Бабкиной и Успенской

“Какие страшные”: в Сети прошлись по внешности Бабкиной и Успенской
Любовь Успенская и Надежда Бабкина. Фото: Утро.ру
Артисток назвали “двумя мумиями”

После продолжительной борьбы с коронавирусом Надежда Бабкина вынуждена оправдываться перед публикой за свой внешний вид. Многие не верят, что после такого тяжелого лечения можно выглядеть так бодро и свежо. 

В СМИ сообщалось, что артистку вводили в состояние искусственной комы и подавали питание через зонд – после всех процедур Бабкина похудела на 20 килограммов. Вирус повредил значительную часть легких 70-летней певицы и, как она сама рассказала, врачи давали ей 5%, что удастся выжить. 

Однако после выписки люди не поверили, что Надежда действительно была в ужасном состоянии. Ее обвинили в проведении липосакции, поскольку нельзя выглядеть так хорошо после состояния комы и тяжелой болезни. 

Для того чтобы развеять все мифы, Бабкиной пришлось выйти в эфир главного федерального канала и подробно рассказать, как проходило ее лечение. Одним из гостей на шоу стала ее подруга – певица Любовь Успенская. После эфира королева шансона опубликовала совместное фото с коллегой на своей странице в социальной сети, однако оно не вызвало никакого восторга у ее подписчиков. 

"Два надутых и обезображенных до безобразия лица", "Какие страшные, на себя не похожи!", "Две мумии", – это лишь немногие негативные комментарии в адрес звезд. 

Пользователи соцсети сравнили внешность Надежды Бабкиной с Сергеем Зверевым, перебравшей с пластикой Донателлой Версаче и Майклом Джексоном.

Однако теперь сравнение и с самой артисткой многие используют в качестве оскорбления. Например, недавно сам Прохор Шаляпин высмеял себя за внешность, сравнив с Бабкиной.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Дипломаты осудили американское СМИ из-за статьи о Путине

Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться

Гороскоп на 25 мая: успеха добьются четыре знака

Правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей