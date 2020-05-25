Артисток назвали “двумя мумиями”

После продолжительной борьбы с коронавирусом Надежда Бабкина вынуждена оправдываться перед публикой за свой внешний вид. Многие не верят, что после такого тяжелого лечения можно выглядеть так бодро и свежо.

В СМИ сообщалось, что артистку вводили в состояние искусственной комы и подавали питание через зонд – после всех процедур Бабкина похудела на 20 килограммов. Вирус повредил значительную часть легких 70-летней певицы и, как она сама рассказала, врачи давали ей 5%, что удастся выжить.

Однако после выписки люди не поверили, что Надежда действительно была в ужасном состоянии. Ее обвинили в проведении липосакции, поскольку нельзя выглядеть так хорошо после состояния комы и тяжелой болезни.

Для того чтобы развеять все мифы, Бабкиной пришлось выйти в эфир главного федерального канала и подробно рассказать, как проходило ее лечение. Одним из гостей на шоу стала ее подруга – певица Любовь Успенская. После эфира королева шансона опубликовала совместное фото с коллегой на своей странице в социальной сети, однако оно не вызвало никакого восторга у ее подписчиков.

"Два надутых и обезображенных до безобразия лица", "Какие страшные, на себя не похожи!", "Две мумии", – это лишь немногие негативные комментарии в адрес звезд.

Пользователи соцсети сравнили внешность Надежды Бабкиной с Сергеем Зверевым, перебравшей с пластикой Донателлой Версаче и Майклом Джексоном.

Однако теперь сравнение и с самой артисткой многие используют в качестве оскорбления. Например, недавно сам Прохор Шаляпин высмеял себя за внешность, сравнив с Бабкиной.