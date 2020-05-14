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"Похож на Бабкину": накрашенного Шаляпина сняли на видео

"Похож на Бабкину": накрашенного Шаляпина сняли на видео
Прохор Шаляпин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Подруга артиста показала, как он выглядит с косметикой на лице

Поклонники Прохора Шаляпина смогли увидеть артиста в новом образе. Его бывшая возлюбленная Анна Калашникова накрасила ему лицо -нарисовала яркие стрелки, а губы сделала красными. После на уши знаменитости надели массивные серьги. Все происходящее сняли на видео, которое затем появилось в социальной сети.

Сам певец был не против макияжа, наоборот, сравнил себя с Надеждой Бабкиной. После на голову бывшего возлюбленного Анна Калашникова надела парик с длинными локонами.

"Я похож на Бабкину", – констатировал Прохор, глядя в зеркало.

Яркий образ Шаляпин примерил не просто так. Во время карантина он вместе с подругой снял нескольких смешных роликов, в одном из которых изображает Анна Калашникову, а на кадрах из другого они вместе танцуют.

Некоторые подписчики звезды "Инстаграм" посмеялись над новым образом артиста, другие отметили, что макияж ему очень к лицу. Пользователи также написали, что хотели бы увидеть рядом с певцом молодую девушку, а не бабушку.

"Ну хоть кто-то сделал его красивым. Может, так и молодую, наконец, подцепит, а то все бабушки да бабушки", "Какой мужчина, настоящий герой, согласился на такой подвиг", "Прохор такой позитивный", "Вот вы приколисты", – написали в интернете.

Шаляпину после расставания с Калашниковой удалось сохранить с нею хорошие отношения. Чего нельзя сказать о его взаимоотношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской. После разрыва бывшая супруга Армена Джигарханяна нелестно высказывалась в адрес певца.

Дарья ПЕТРОВА

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