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Шаляпин откровенно рассказал об интимных фантазиях подруге

Шаляпин откровенно рассказал об интимных фантазиях подруге
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец признался, что мечтает о Ларисе Копенкиной

Прохор Шаляпин в прямом эфире в социальных сетях рассказал о своих интимных предпочтениях подруге Лике Осиповой. Артист хотел бы оказаться на необитаемом острове с женщинами и мужчинами, которые бы делали все, что он попросит. Другая фантазия музыканта связана с его бывшей возлюбленной Ларисой Копенкиной – он не против привязать ее к столбу и наказать ремнем.

Такие подробности Шаляпин без стеснения выдал своей подруге в "Инстаграм" во время игры. За каждый ответ, музыкант должен был выдавать свое тайное желание.

 "У меня много фантазий, они даже не для эфира. Оказаться на необитаемом острове и вокруг меня куча рабынь и рабов. И чтобы они делали се, что я скажу. Режиссировать самое интересное и участвовать так, как я захочу", – рассказал Шаляпин.

В прямом эфире бывший возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской также признался, что способен на измену, а также мог бы заняться любовью с пожилой, но богатой женщиной.

"Женщины имеют свой определенный аромат и вкус. У них свои прелести после 60-ти", – рассказал Шаляпин.

Зрители от видео с Прохором пришли в восторг. Их покорила искренность артиста, который без всякого стеснения отвечал на провокационные вопросы.

На карантине о Прохоре Шаляпина вспомнила его бывшая девушка. Анна Калашникова разыграла артиста по телефону, заявив, что беременна от него.

Дарья ПЕТРОВА

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