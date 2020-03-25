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Шаляпин показал богатую подружку в мини-шортах

Шаляпин показал богатую подружку в мини-шортах
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист вспомнил о даме, с которой провел роскошный отпуск

Прохор Шаляпин долгое время ничего не рассказывал поклонникам о таинственной Татьяне, с которой отдыхал после Нового года. Однако сейчас певец решил выложить в соцсети видео, где он и богатая возлюбленная в мини-шортах без стеснения танцуют на улице за границей.

Возможно, опубликовав ролик, артист хотел показать, что в отношениях с состоятельной канадкой у него все в порядке. Не исключено, что новый виток романа произошел после того, как бизнес-леди приобрела в столице четыре роскошные квартиры, которые временно оформила на певца.

Перемены в личной жизни у Прохора Шаляпина случились зимой. В декабре он расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской, объяснив, что не готов к созданию семьи, а уже после сошелся с новой возлюбленной.

Богатая блондинка всего на несколько лет старше певца. Вместе они на каникулах отдыхали в роскошных отелях и расслаблялись в круизе. Однако подробности своих отношений так и не выдали. Шаляпин, который обычно часто демонстрировал своих девушек, в этот раз решил не выдавать детали личной жизни.

Только раз Прохор рассказал, что хотел бы привезти дамусердца в столицу, но тут в их планы мог вмешаться коронавирус, который затруднил все перемещения между странами. Смогут ли влюбленные еще увидеться, покажет только время. 

Дарья ПЕТРОВА

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