Певец сумел очаровать миллионершу из Канады

Похоже, отношения Прохора Шаляпина и его спутницы по недавнему круизу Татьяны Девис продолжаются и после проведенного вместе отпуска. Подруга состоятельной женщины рассказала, что та приобрела в Москве четыре квартиры, потратив целое состояние. Документы на жилье уже оформляют на имя певца.

Сама дама пока не может прилететь к любимому из-за распространяющегося коронавируса. Но на покупке это не отразилось: богатая канадка доверяет артисту, поэтому смело оформляет на него недвижимость, сообщили журналисты.

"Татьяна настолько очарована и доверяет Прохору, что решила на некоторое время оформить на него всю купленную ею в Москве недвижимость... Я ей говорю, мол, ты еще можешь поплатиться за свою беспечность, но она никого не хочет слушать", – цитирует "КП" слова приятельницы возлюбленной певца.

Сам же он после роскошного отдыха с блондинкой заявлял, что отношения между ними очень романтичные. Также добавил, что обязательно привезет возлюбленную в Москву. Однако сначала не спешил воплощать планы в жизнь, а сейчас это и вовсе стало невозможным из-за закрытия границ.

Прохор Шаляпин пока не хвастался своим новым имуществом на своей странице в "Инстаграм" и о возлюбленной не вспоминал. После расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской его дела, видимо, пошли в гору.

Сказать то же о бывшей жене Армена Джигарханяна не получится. Киевская пианистка проиграла суд бизнесмену и должна выплатить ему более 1 млн руб., которые брала в долг.