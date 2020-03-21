Постарел и отрастил бороду: Шаляпин сильно изменился с новой подругой
Вид Прохора Шаляпина после его признаний о новой возлюбленной, сменившей Виталину Цымбалюк-Романовскую, поразил народ. В своем Инстаграм он выложил фото в совершенно непривычном образе – с бородой и в косухе.
"Как вам такой бородатый мужик? ))" – поинтересовался Шаляпин.
Артист изменился так резко, что часть поклонников растерялась – его просто не узнали. Некоторые отметили, что обросший Шаляпин выглядит намного старше. Кроме того, у звезды слишком красивое лицо, чтобы скрывать его под бородой, заявили дамы. Другим новый образ пришелся по вкусу – Прохора сравнили с молодым Киркоровым и турецким певцом Тарканом (орфография и пунктуация сохранены).
"Лучше быть персиком без бороды" "Цените молодость, старость придёт сама" "Очень красиво! Теперь тебя точно никто не будет узнавать" "Прятать такую красивую форму лица, как у тебя, под бородой – это преступление" "Молодой Киркоров )" "Образ новый Вам хорошо. Но выглядите старше" "Ой, Прошечка, а увидел ли кто в тебе таком Таркана? Реально похож. Конфетка, прям!))" "Борода вам идёт. Снова невесты на расхват" "Красиво , но добавляет возраст" "Не узнала сначала вообще", – оценили комментаторы.
Ранее стало известно, что новая подруга Шаляпина – миллионерша Татьяна из Канады – временно оформила на него четыре квартиры, купленные в Москве. Пока пара пребывает порознь – прилететь к возлюбленному в столицу женщина не может из-за пандемии коронавируса.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
- Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Анекдот дня на 21 марта
- Аномальное тепло придет в Москву в апреле
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик