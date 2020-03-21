Артиста перестали узнавать

Вид Прохора Шаляпина после его признаний о новой возлюбленной, сменившей Виталину Цымбалюк-Романовскую, поразил народ. В своем Инстаграм он выложил фото в совершенно непривычном образе – с бородой и в косухе.

"Как вам такой бородатый мужик? ))" – поинтересовался Шаляпин.

Артист изменился так резко, что часть поклонников растерялась – его просто не узнали. Некоторые отметили, что обросший Шаляпин выглядит намного старше. Кроме того, у звезды слишком красивое лицо, чтобы скрывать его под бородой, заявили дамы. Другим новый образ пришелся по вкусу – Прохора сравнили с молодым Киркоровым и турецким певцом Тарканом (орфография и пунктуация сохранены).

"Лучше быть персиком без бороды" "Цените молодость, старость придёт сама" "Очень красиво! Теперь тебя точно никто не будет узнавать" "Прятать такую красивую форму лица, как у тебя, под бородой – это преступление" "Молодой Киркоров )" "Образ новый Вам хорошо. Но выглядите старше" "Ой, Прошечка, а увидел ли кто в тебе таком Таркана? Реально похож. Конфетка, прям!))" "Борода вам идёт. Снова невесты на расхват" "Красиво , но добавляет возраст" "Не узнала сначала вообще", – оценили комментаторы.

Ранее стало известно, что новая подруга Шаляпина – миллионерша Татьяна из Канады – временно оформила на него четыре квартиры, купленные в Москве. Пока пара пребывает порознь – прилететь к возлюбленному в столицу женщина не может из-за пандемии коронавируса.