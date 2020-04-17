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Шаляпин вышел на сцену в халате без штанов

Шаляпин вышел на сцену в халате без штанов
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец появился перед зрителями в непривычном образе

Прохор Шаляпин, обычно выбирающий элегантные костюмы, пришел на съемки шоу в махровом халате и прямо на сцене обратился к своей возлюбленной. Необычный образ артиста и его признание в чувствах связаны с участием в новой юмористической программе.

Бывший кавалер Виталины Цымбалюк-Романовской вместе с комиками должен был разыгрывать необычные ситуации, чтобы рассмешить зрителей. Судя по всему, Шаляпин в халате играл роль Ромео, признающегося в любви Джульетте. Возлюбленную артиста играл мужчина.

"Я покорился этой даме", – произнес со сцены певец.

Фрагмент из шоу Прохор Шаляпин опубликовал в своем "Инстаграм", после чего ему стали писать поклонницы. Подписчицы артиста с нетерпением ждут его появления на центральном телеканале и признаются, что только певец и может спасти их от быта.

"Спасибо. Посмотрим, в нашей жизни всегда приятно смотреть на что-то красивое", "Обязательно посмотрю! Только такие юмористические программы и спасают от бытовухи", "Какая прелесть", – прокомментировали видео с Шаляпиным.

Карьера Прохора Шаляпина продолжает набирать обороты. Первую славу артист получил после участия в "Фабрике звезд". Сейчас он участвует в модных показах, ведет прогноз погоды и появляется в качестве гостя во многих шоу.

Однако больше внимания приковано к личной жизни Прохора Шаляпина. Музыкант встречался с Ларисой Копенкиной и Анной Калашниковой, а потом закрутил с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Однако бывшая жена Армена Джигарханяна утверждает, что никаких отношений между нею и певцом не было.

Последней пассией Прохора Шаляпина стала богатая канадка, с которой он роскошно отдыхал в Америке. 

Дарья ПЕТРОВА

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