Бывшая жена Армена Джигарханяна вышла из дома, чтобы сделать доброе дело

Виталина Цымбалюк-Романовская в разгар пандемии решила помочь нуждающимся. Тем, кто из-за коронавируса боится выходить из дома, – пенсионерам и ветеранам. Киевская пианистка вместе с друзьями навестила пожилых людей, чтобы доставить им продукты.

В гости к пожилым людям Цымбалюк-Романовская пришла во всеоружии. Сделала прическу, надела платье и туфли на каблуках. Образ экс-возлюбленная Джигарханяна дополнила желтой маской, которая должна защитить ее от COVID-19.

Однако не все подписчики Виталины оценили добрый жест. В поступке многие увидели желания пропиариться, а некоторые комментаторы начали интересоваться, соблюдали ли волонтеры все меры безопасности.

Всем сомневающимся Цымбалюк-Романовской ответила в "Инстаграм": "во время акции все нормы и дистанции были соблюдены, маски и перчатки исправно надевались и руки постоянно протирались. <…> И, конечно, это не реклама "меня", – пояснила она в социальных сетях.

В комментариях одни пользователи восхищаются поступком бывшей супруги Армена Джигарханяна, других же больше интересует ее личная жизнь. В социальных сетях звезда телешоу еще раз написала, что никогда не была вместе с Прохором Шаляпиным.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская поставила точку в отношениях с сыном Армена Джигарханяна.